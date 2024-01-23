Міністерство оборони України запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що яєць по 17 гривень більше не буде.
Дивися повний текст
В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:39
В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:48
То врешті-решт. Дешевше буде?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|