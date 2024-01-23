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В Міноборони пояснили, як
з’явились «яйця по 17 грн»

В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:39

В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що яєць по 17 гривень більше не буде.

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В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:40

Так Резников уже сидит? Или ну ошибся, ну бівает...
max_klop
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:48

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що яєць по 17 гривень більше не буде.

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В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»


То врешті-решт. Дешевше буде?
Investor_K
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