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Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:14
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України готується до другого експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі.
Дивися повний текст Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування е-гривні, та назвав головні цілі
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:15
Люди могут стать максимально контролируемыми. Любая операция становится такой, которая может быть проконтролирована НБУ", — сказал экономист Борис Кушнирук.
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