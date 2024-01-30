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Що робить щасливими українських працівників найбільше...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лют, 2024 16:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні офісні працівники активно повертаються до роботи, пристосовуючись до умов війни. З початку повномасштабної російської агресії втричі зріс рівень працевлаштованості.
Дивися повний текст Що робить щасливими українських працівників найбільше (інфографіка)
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Додано: Нед 18 лют, 2024 16:18
ничё себе вы тему зацепили. Ну тогда и я встряну. Счастье это когда тебе не мешают жить и заниматься любимым делом.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:35
2-3 бали в Україні.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:14
В Украине дефицит рабочей силы достиг катастрофического уровня. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в интервью агентству «Укринформ».
По словам Наталухи, такого дефицита кадров на Украине никогда не было. По его словам, программа переквалификации не работает — слишком много людей уехало из страны, ушло на фронт и находится в больницах на реабилитации.
Депутат также заявил, что не понимает людей, которые «просто сидят» на социальных выплатах для безработных, и назвал такое поведение неответственным.
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