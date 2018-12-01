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Кредитування небанківськими фінустановами
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:11
Напишіть будь ласка, чи є зараз небанківські фінустанови, що надають кредити, за нижчими відсотками між звичайні МФО.Бажано середньо або довгострокові та без застави.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 15:31
algusev2017
рекомендуємо для ознайомлення Кредити в Україні
З повагою,
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