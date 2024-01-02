Збільшилася кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України. Наразі цифра перевищує 3 тисячі.
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Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України
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Додано: Пон 19 лют, 2024 15:16
Зростає кількість польських компаній, які прагнуть...
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Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:16
Мені здається, це відновлення також переоцінено як і допомога Україні Європою. Крім обіцянок нічого не буде і з першою ж перешкодою, все може зійти на ніт. Але, якщо ж, дай боже таке відбудеться, я б через кордонну блокаду поставив поляків в чергу останніми.
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:51
Re: Зростає кількість польських компаній, які прагнуть...
потрібні ровні та рівні відносини
досить "братерства", наїлись
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