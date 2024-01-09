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Нацбанк пропонує змінити правила
розкриття банківської...

Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:22

Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

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Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:22

Шановні читачі!
З якими пропозиціями НБУ Ви погоджуєтесь, а з якими ні?
Чи доводилось стикатись з фактами розголошення банківської таємниці?
Як Ви на це реагували? Поділіться досвідом і порадами.
Ірина_
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