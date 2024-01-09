Національний банк України пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.
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Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці
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Додано: Сер 21 лют, 2024 16:22
Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці
Додано: Сер 21 лют, 2024 16:22
Шановні читачі!
З якими пропозиціями НБУ Ви погоджуєтесь, а з якими ні?
Чи доводилось стикатись з фактами розголошення банківської таємниці?
Як Ви на це реагували? Поділіться досвідом і порадами.
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