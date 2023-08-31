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NovaPay запускає продаж
власних облігацій у застосунку

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:16

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній Nova (раніше «Нова Пошта») запускає продаж облігацій у своєму мобільному додатку.

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NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
R2
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Тема финмона не раскрыта. Ни входящего, ни как после погашения последующему финмону доказывать, что средства белые. Или таки, как с депозитом: сдаёшь белые, получаешь чёрные?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 00:21

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

Якщо не брати до уваги, що зараз не кращий час для інвестицій, то виникають питання:
Чому з облігацій отримується податок і що означають незабезпечення облігації?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 00:26

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

  2XL написав:Чому з облігацій отримується податок

Это к писателям НКУ :P А почему не должен? Раз уж даже депозиты обложили.
moveton
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2
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:38

  2XL написав:Якщо не брати до уваги, що зараз не кращий час для інвестицій, то виникають питання:
Чому з облігацій отримується податок і що означають незабезпечення облігації?

Від оподаткування звільняються тільки державні облігації, це не стосується корпоративних і муніципальних облігацій. Незабезпечена облігація - це приблизно те саме що ви прийшли в швидкогроші і взяли незабезпечений споживчий кредит
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:24

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

Занятно, что никто не спрашивает зачем брать эти облигации с доходностью 18% грязными, когда есть примерно так же обеспеченные AccessFinance, дающие 28%. Видимо, всем очевидно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:42

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

Boundless написав:. Незабезпечена облігація - це приблизно те саме що ви прийшли в швидкогроші і взяли незабезпечений споживчий кредит
Не дуже влучний приклад. В кредит ви берете гроші. А тут треба свої віддати під чесне слово
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:42

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

moveton написав:Занятно, что никто не спрашивает зачем брать эти облигации с доходностью 18% грязными, когда есть примерно так же обеспеченные AccessFinance, дающие 28%. Видимо, всем очевидно.

Група компаній Нової пошти виглядає надійніше
2XL
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