Як повідомили в Одеській ОДА, здійснено тестовий запуск нашого майбутнього аеротрансферу Одеса — аеропорт Кишинів — Одеса.
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З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:35
З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)
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З Одеси до Кишинева запустять трансфер (ціна, графік)
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:58
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