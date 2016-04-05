Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року

Додано: Чет 06 чер, 2024 01:05

После войны наше общество вижу так:

Плавно произойдет изменение модели устройства нашего общества. Ведь мы, сами не осознавая того, последние 30 лет жили в капиталистическо-демократической "западной" модели, с упором на развитие бизнеса, с ее плюсами и минусами. Сейчас уже происходит перестройка модели в сторону "военно-авторитарной", и если война не закончится быстро то этот процесс будет усиливаться. Как результат поимеем общество с сильным "центральным" госрегулированием (вне зависимости от размеров и мощи государства) и со слабыми бизнес-процессами (а откуда им быть сильными если производство разрушено). Деньги будет давать Запад (некий аналог карго-культа), но их будет меньше и он будут "под лупой" - как результат коррупция уменьшится, ровно как и прослойка этими деньгами распоряжающаяся, которая будет жить более-менее хорошо. Остальные будут жить бедно - хотя и одинаково поскольку сверхприбыли бизнеса уйдут и профессии где нужно уметь крутить наперстки - всякие там консультанты-юристы-экономисты-брокеры-риэлторы и прочие маркетологи исчезнут, ну или заметно снизятся в процентном соотношении. Поскольку после войны Запад снизит финансовую помощь то встанет вопрос где государству брать деньги - и власть обратит внимание на теневой и упрощенный сектор - ИТ-сектор ровно как и всех ФОПов зажмут налогами равными налогам бизнеса на заводе что приведет к его уменьшению. Часть уйдет в тень но там будет контроль со стороны преступного мира который после войны будет очень жесток, с избытком снайперов и саперов, так что много кто решит просто свернуться. Зато при поддержке государства потихоньку начнет развиваться реальный сектор - стройки фабрики заводы - профессии реального сектора (инженер, доктор, ученый - ну и профессиональный военный конечно - он на первом месте) в престиже увеличатся, хотя в краткосрочной перспективе денег не принесут по причине и так малого кол-ва денег в стране. То есть все будут жить ровненько но бедненько, как при СССРе, социальное неравенство выровняется, дорогих тачек в трущобах станет поменьше. Да и самих трущоб будет поменьше - народ рванет из городов в села, строить 25-этажные "ЖК бизнес-класса" уже никому не придет в голову. Ну а контроль со стороны государственных органов будет жестким, адвокатов "причина остановки" уже зачищают и таки зачистят в ноль. Короче как-то вижу так. Комфортно ли будет жить в таком обществе - вопрос дискуссионный, кому-то да а кому-то нет.