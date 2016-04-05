airmax78 написав:ШІ AirMax:
1. Драматичне збільшення інвестицій і бізнес-активності у військово-промисловому комплексі.
2. Збільшеня фінансової та військової допомоги з боку країн Заходу.
3. Підвищення рівня життя військових та їхніх родин.
4. Збільшення зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС та США.
5. Поступове повернення українськиї біженців в Україну за двосторонніми программами сприяння поверненню що будуть розроблені Україною та основними реципієнтами біженців з України.
Згоден більш-менш з цим штучним інтелектом.
Щодо інших відповідей від інших штучних інтелектів, що навела модератор Ірина , то на мою думку, алгоритм їх генерацій явно включає дефекти пошуку істини або правдивих данних. Замість них при генерації відповідей беруться тільки ті данні, які відповідають мабуть основній або головній пропаганді, яка озвучується у тій частині світу, відкілля прийшло запитання. Оскільки в Евразіі основною пропагандою є пропаганда кремля, то відповіді від GPT відповідають зазвичай їй. Іншими словами, відповідь експертного рівня не очікуйте від ШІ. Там рівень спантеличеного любителя.
Я перевіряв кваліфікацію декілька штучних інтелектів в областях та питаннях, де я маю експертні знання. І був повністю розчарований. Дуже багато помилок у відповідях, дуже.
Щодо відповіді ШІ Buratinyo стосовно економіки, то вона складається тільки з таких моментів:
1. Подальше прискорення інфляції.
2. Погіршення загального сальдо зовнішньоекономічної торгівлі.