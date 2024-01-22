Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх пропозицій, підвищивши їх ціну на 25−50 гривень.
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Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:57
Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких...
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Дивися повний текст
Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів
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