Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх пропозицій, підвищивши їх ціну на 25−50 гривень.
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Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:57
Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких...
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Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:58
У них з 22 лютого не просто підвищення тарифів , а глобальний збій! В результаті якого начебто закінчились Гб в тарифі і почало знімати кошти з основного рахунку! Так щоб люди хто підключив тариф раніше залишились без звʼязку і мусили заново поповнювати рахунок 22.02!!!Шахраі!!!
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