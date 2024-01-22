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Vodafone планує з 22 лютого
змінити вартість деяких...

Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:57

Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких...

Пропонуємо до обговорення:
Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх пропозицій, підвищивши їх ціну на 25−50 гривень.

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Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:58

У них з 22 лютого не просто підвищення тарифів , а глобальний збій! В результаті якого начебто закінчились Гб в тарифі і почало знімати кошти з основного рахунку! Так щоб люди хто підключив тариф раніше залишились без звʼязку і мусили заново поповнювати рахунок 22.02!!!Шахраі!!!
finuser571
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