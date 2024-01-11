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Депутат Київради: зачинені
станції «синьої гілки» метро...

Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:23

Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро...

Пропонуємо до обговорення:
Зачинені станції «синьої гілки» Київського метрополітену не працюватиме до осені, а за окремими оцінками науковців, — цілий рік.

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Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро не працюватимуть до осені, а може, й рік
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:24

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unicdima
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