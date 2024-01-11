Зачинені станції «синьої гілки» Київського метрополітену не працюватиме до осені, а за окремими оцінками науковців, — цілий рік.
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Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро не працюватимуть до осені, а може, й рік
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:23
Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро...
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Депутат Київради: зачинені станції «синьої гілки» метро не працюватимуть до осені, а може, й рік
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