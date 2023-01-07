Сьогодні в Україні спостерігається «кадровий голод» у деяких сферах. Дефіцит є серед таких професій, як швачки, електромонтери, слюсарі-сантехніки, токарі.
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«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:12
«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці
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Дивися повний текст
«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці
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