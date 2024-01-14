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Відвантаження довгого прокату за кордон зросли на 82,1%
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Металургійні підприємства України за підсумками січня 2024 року збільшили експорт довгого сталевого прокату на 82,1% у порівнянні з аналогічним місяцем 2023 роком — до 43,2 тис. т. Виручка від експорту відповідної продукції зросла на 57,7% р./р. — до $35,23 млн.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:05
Варто диверсифікувати. У Польщі дуже велика частка, а Польща дуже ненадійна.
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