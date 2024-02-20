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Finance.ua: Як цукор захопив світ: від работоргівлі до...
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:59
Пропонуємо до обговорення:
І чи варто відмовлятися від цукру у своєму раціоні
40 кілограмів — приблизно стільки цукру з'їдає одна людина на рік. А наприкінці XIX століття ситуація була кардинально інша — одна людина з'їдала не більше декількох кілограмів цукру за цей же час.
Дивися повний текст Як цукор захопив світ: від работоргівлі до змови корпорацій
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:59
Шановні читачі!
Як вважаєте, наскільки прибутковим є інвестування в "біле золото"?
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Ірина_
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:04
Ірина_ написав:
Шановні читачі!
Як вважаєте, наскільки прибутковим є інвестування в "біле золото"?
То не біле золото, а біла смерть. У мене від нього діабет. І не тільки у мене. Цукор - геть!!!
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Investor_K
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:45
Investor_K написав: Ірина_ написав:
Шановні читачі!
Як вважаєте, наскільки прибутковим є інвестування в "біле золото"?
То не біле золото, а біла смерть...
А сіль?
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