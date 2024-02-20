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Finance.ua: Як цукор захопив
світ: від работоргівлі до...

Finance.ua: Як цукор захопив світ: від работоргівлі до...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:59

Finance.ua: Як цукор захопив світ: від работоргівлі до...

Пропонуємо до обговорення:
І чи варто відмовлятися від цукру у своєму раціоні
40 кілограмів — приблизно стільки цукру з'їдає одна людина на рік. А наприкінці XIX століття ситуація була кардинально інша — одна людина з'їдала не більше декількох кілограмів цукру за цей же час.

Дивися повний текст Як цукор захопив світ: від работоргівлі до змови корпорацій
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:59

Шановні читачі!
Як вважаєте, наскільки прибутковим є інвестування в "біле золото"?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:04

  Ірина_ написав:Шановні читачі!
Як вважаєте, наскільки прибутковим є інвестування в "біле золото"?


То не біле золото, а біла смерть. У мене від нього діабет. І не тільки у мене. Цукор - геть!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:45

Re: Finance.ua: Як цукор захопив світ: від работоргівлі до..

Investor_K написав:
  Ірина_ написав:Шановні читачі!
Як вважаєте, наскільки прибутковим є інвестування в "біле золото"?


То не біле золото, а біла смерть...


А сіль?
GALeon
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