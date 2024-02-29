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Час від появи просрочки до суду
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 29 лют, 2024 17:28
Припустимо, що є кредит у банку і у людини виникла просрочка по ньому. Скільки зазвичай часу проходить від її виявлення до початку суду і скільки тривають судові процеси.
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algusev2017
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