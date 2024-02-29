RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Час від появи
просрочки до суду

Час від появи просрочки до суду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 17:28

Час від появи просрочки до суду

Припустимо, що є кредит у банку і у людини виникла просрочка по ньому. Скільки зазвичай часу проходить від її виявлення до початку суду і скільки тривають судові процеси.
algusev2017
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.05.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:46

Re: Час від появи просрочки до суду

algusev2017 написав:Припустимо, що є кредит у банку і у людини виникла просрочка по ньому. Скільки зазвичай часу проходить від її виявлення до початку суду і скільки тривають судові процеси.
Мінімум півроку пройде до того, коли почнуть якось готувати справу до суду. А далі - забагато чинників, щоб сказати наперед. Не факт, що взагалі до суду дійде
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34593
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 7955 раз.
 
Профіль
4
7
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5825)
29.02.2024 20:10
ПУМБ (5046)
29.02.2024 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.