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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 29 лют, 2024 17:28
Час від появи просрочки до суду
Припустимо, що є кредит у банку і у людини виникла просрочка по ньому. Скільки зазвичай часу проходить від її виявлення до початку суду і скільки тривають судові процеси.
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:46
Re: Час від появи просрочки до суду
Мінімум півроку пройде до того, коли почнуть якось готувати справу до суду. А далі - забагато чинників, щоб сказати наперед. Не факт, що взагалі до суду дійде
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