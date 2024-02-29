Форуми / Персональні Фінанси / Кредити в банках

Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:01 Банківська замануха: коли картка в АТБ стає квитком до суду У наш час усе виглядає дуже зручно та вигідно: кешбеки за покупки, акції на продукти, «подарунки» за відкриття картки, бонуси в АТБ, реклами в стилі «Купуй — і ще заробляй!».



Люди, природно, тягнуться до знижок — бо інфляція, бо ціни ростуть, бо кожна гривня на рахунку. Але за цими барвистими обіцянками часто ховається механіка, яка з юридичного погляду не просто сумнівна — а прямо суперечить нормам Цивільного кодексу України, закону «Про електронну комерцію» та здоровому глузду.



🧠 Ми говоримо про випадки, коли людина:



взагалі не бачить договору,



не підписує його руками,



не отримує копії,

але вважається «клієнтом банку». А потім раптом — сюрприз! — у неї вже є «борг», «прострочка», «заборгованість».



У цій публікації я покажу, як деякі банки:



порушують базові принципи укладення договорів,



обходять процедури ідентифікації клієнта,



приховують важливу інформацію про умови,



і головне — що робити, якщо ви потрапили в таку пастку.



🎭 Як це працює (і чому це схоже на шахрайство)



Уявімо ситуацію. Ви заходите в магазин — скажімо, в АТБ — і бачите картку «вигоди» за 50 гривень. На стікері обіцяють: 40% знижки, кешбек, бонуси. Все красиво, швидко, зручно.



Купуєте.

Але:



жодної інформації про правила користування,



жодного договору,



касир не має жодного стосунку до фінансової установи.



Ви йдете додому, відкриваєте конверт — і починається класика банківського абсурду:



📲 Ви скануєте QR-код



🪪 Вводите свої паспортні дані



✍️ Ставите електронний «підпис» пальцем на екрані — не маючи жодного уявлення, під чим саме ви підписуєтесь



Вам не показують жодного договору. На гарячій лінії кажуть щось типу:



«Все просто — активуйте, і буде вам щастя»



Але реальність — зовсім не щаслива. Ви щойно уклали банківський договір, навіть не отримавши його на руки, не ознайомившись із умовами й не підписавши нічого свідомо.



📌 І далі — ще «приємніше»: активувавши картку, ви автоматично погоджуєтесь із правилами, яких не читали, бо їх вам ніхто не показав.



Вітаємо! Ви — повноцінний «клієнт банку». А значить:



банк має право нараховувати вам кредитні ліміти,



застосовувати комісії, штрафи, пеню,



і, якщо щось піде не так — подавати на вас до суду.



🚫 Як банки обходять процедуру ідентифікації клієнта (і прикидаються, що все по закону)



Одне з найцинічніших порушень, яке практикують деякі банки — це імітація ідентифікації клієнта. Зовні — все виглядає згідно з процедурою: людина пройшла реєстрацію, все прочитала, погодилась, підписала.

Але насправді — все зроблено так, щоб клієнт нічого не встиг усвідомити.



Як це виглядає на практиці:



💳 Ви купуєте «акційну картку» в магазині — вам не дають жодного договору



📲 Активуєте її через додаток або QR-код



🧾 Договір на 200+ сторінок вам не надають: ні в паперовій формі, ні в PDF, ні через особистий кабінет



✍️ Замість справжнього підпису вам пропонують:



поставити палець на екрані (нібито електронний підпис)



ввести SMS-код — без пояснення, що саме ви підтверджуєте



натиснути «Погоджуюсь» — без жодного контексту, без договору, без навіть мінімального інформування



Все, що у вас є — це візуально приємний інтерфейс і відсутність будь-якого договору на очах. Ілюзія зручності замість юридичної прозорості.



Це не «цифрова трансформація» — це юридична пастка.



📌 Формально — клієнт усе ввів і підтвердив.

📉 Фактично — він не бачив договору, не розумів наслідків, не мав змоги поставити запитання.



І що найважливіше: банки навмисно уникають особистої зустрічі або зв’язку з працівником. Їм це не вигідно. Бо якби клієнт побачив реальний договір — ще б тричі подумав, перш ніж тиснути «погоджуюсь».



⚖️ Що відбувається в суді (і чому люди бояться захищатись)



😱 І ось тут починається шоу.

Людина отримує лист або дзвінок від банку: «У вас борг!» — і не розуміє, звідки він узявся.



«Я не брав кредит!»

«Я просто купив якусь картку в магазині!»

«Я нічого не підписував!»



Але в матеріалах справи вже є:



✅ ваша активація картки



✅ введені вами паспортні дані



✅ ваш номер телефону



✅ і той самий електронний «підпис пальцем» чи підтвердження через SMS



Для банку — цього достатньо, щоб звернутись до суду з вимогою про стягнення «заборгованості».



Далі класичний сценарій:



Ви отримуєте судову повістку, але:



❌ не розумієте, що це



❌ боїтеся,



❌ або просто ігноруєте, бо «я ж нічого не підписував»



✅ Суд розглядає справу без вас

⚖️ Виносить заочне рішення

📌 І ось ви вже «офіційно боржник» — без жодного фактичного кредиту на руках.



А далі — виконавча служба, арешти рахунків, зняття коштів, штрафи.



🛡️ Ваші права — і як себе захистити



Після всього цього у людини логічно виникає паніка. Але запамʼятайте головне:

суд — це не вирок, а шанс захистити себе.

А банк — це не вищий суд, а звичайна фінансова структура, яка теж може помилятись (або діяти недобросовісно).



📌 У вас є права, і ними потрібно користуватись. Ось що ви можете зробити:



✅ 1. Вимагати договір ДО погодження



За ст. 634 Цивільного кодексу України, банк зобов’язаний надати типовий договір до моменту укладення угоди.

Якщо вам його не показали — це вже порушення.

Поставити підпис «всліпу» — не значить погодитись.



✅ 2. Відмовитись від послуги, яку не замовляли



Якщо ви не просили кредит, не підписували договір з відкритим лімітом — ви маєте повне право відмовитись.

«Пасивна згода» через активацію картки — не є належною згодою на кредитування.



✅ 3. Оскаржити дії банку в суді



Це найважливіше. Якщо банк подав на вас позов — ви маєте право:



подати заперечення на заочне рішення,



вимагати визнання договору недійсним,



посилатись на порушення прав споживача,



вказати на маніпуляції в процедурі укладення договору,



звернутись до суду самостійно, якщо банк уже діє через виконавців.



⚠️ І головне: не мовчіть. Навіть якщо вам страшно, незрозуміло чи «ніколи». Бо саме на це банк і розраховує — що ви просто промовчите.



🧑‍⚖️ Чому я це пишу — і чим можу бути корисним



Я не адвокат із прайсом у всі гроші світу.

Я така ж людина, яка пройшла через усе це:



дзвінки «від банку»,



незрозумілі «борги»,



судові повістки,



і головне — нерозуміння, за що тебе взагалі намагаються зробити боржником.



Цей текст — це мій особистий досвід.

Я розібрався сам — і тепер ділюсь із тими, хто, можливо, тільки на початку цього шляху.



Якщо ви потрапили в подібну ситуацію — не бійтеся.

Ви не самі. І ви не безправні.



📩 Пишіть у коментарях — будемо спілкуватись, ділитись досвідом і шукати рішення разом.



Банки повинні працювати чесно, прозоро і відповідально.

І якщо вони цього не роблять — ми разом нагадаємо їм, що закон один для всіх. lip20232024uk

lip20232024uk

Повідомлень: 1 З нами з: 11.07.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз.

Ми думаємо, що кпуємо знижкову картку, а потім раптом виявляється якийсь "договір". lazynebula Повідомлень: 1 З нами з: 09.12.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз.

lip20232024uk написав: Банки повинні працювати чесно, прозоро і відповідально.

І якщо вони цього не роблять — ми разом нагадаємо їм, що закон один для всіх. Банки повинні працювати чесно, прозоро і відповідально.І якщо вони цього не роблять — ми разом нагадаємо їм, що закон один для всіх.



уважно прочитав весь ваш пост і скажу так: Ви не жулик. Ви человека убили!





якщо без гумору, існує значно більше випадків, коли вас будуть намагатись поставити "на бабкі" різні організації як-то міст газ, ДТЕК і банки в тому числі

два маленьких випадки:



-років 6 тому приятель забажав поміняти лічильник обліку енергії на "день/ніч",

купив такий, замовив послугу, приїхав монтер і поміняв лічильник і виписав рахунок на оплату (умовно 600грн) і коли монтер намагався забрати старий лічильник приятель каже йому, для чого ти забираєш старий, так він тобі не потрібен, нехай лежить (бо це моя власність я його купував), а той занервував і каже треба "пломби" зняти зі старого і віддати у відділ контролю, а потім там забереш свій лічильник, приятель каже -пломби недоторкані, зроби фото стану пломб, перепиши номери і нехай старий лічильник залишається при мені

монтер став кудись дзвонити і потім каже, треба забрати і передати на контроль, і забрав



через декілька днів приятелю зателефонували з ДТЕК і кажуть: виявлено втручання в процес роботи лічильника, вам штраф 25 тисяч гривен, той не згоден, каже це монтер на мене наклепав, через 2 тижні присилають повістка у суд, суддя каже 70тис. штраф як мінімум.

владнав з ДТЕК в досудовому погодженні і добровільно сплатив десь 30-35к гривен



2. випадок- в березні 2025 отримав рахунок за спожитий газ на суму 9985грн, по факту я спожив на 1900грн

визвав контролера, та зробила фото лічильника, кажу у мене новий лічильник(влітку 2024 поміняли), показник 717куб.м, як я напалив газу на 2000куб.м

кажуть , вибачайте помилились, все перерахуємо з наступного місяця, а там вже квітень, споживання на місяць 5-6куб. а рахунки присилають на 7990грн(тобто погасить борги)), з квітня починають дзвонити по 15-20 разів на день і погрожувати арештом майна.

В Одесагаз кажуть, не турбуйтесь все перерахуємо (термін 90днів), подзвонив у GAS.UA

ті прислали бланк скарги в НЕКРКП, прийшов знов в міст газ і кажу якщо не перерахуєте (бо вже липень2025) ось бланк, буду відсилати скаргу у Київ, перерахували за 2 тижні,

але прислали борг 60грн (я посміявся, хоч щось, але вкрали). prodigy Повідомлень: 12934 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3375 раз. Подякували: 3355 раз.

