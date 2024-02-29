RSS
Банківська замануха: коли картка
в АТБ стає квитком до суду

Банківська замануха: коли картка в АТБ стає квитком до суду
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:01

Банківська замануха: коли картка в АТБ стає квитком до суду

У наш час усе виглядає дуже зручно та вигідно: кешбеки за покупки, акції на продукти, «подарунки» за відкриття картки, бонуси в АТБ, реклами в стилі «Купуй — і ще заробляй!».

Люди, природно, тягнуться до знижок — бо інфляція, бо ціни ростуть, бо кожна гривня на рахунку. Але за цими барвистими обіцянками часто ховається механіка, яка з юридичного погляду не просто сумнівна — а прямо суперечить нормам Цивільного кодексу України, закону «Про електронну комерцію» та здоровому глузду.

🧠 Ми говоримо про випадки, коли людина:

взагалі не бачить договору,

не підписує його руками,

не отримує копії,
але вважається «клієнтом банку». А потім раптом — сюрприз! — у неї вже є «борг», «прострочка», «заборгованість».

У цій публікації я покажу, як деякі банки:

порушують базові принципи укладення договорів,

обходять процедури ідентифікації клієнта,

приховують важливу інформацію про умови,

і головне — що робити, якщо ви потрапили в таку пастку.

🎭 Як це працює (і чому це схоже на шахрайство)

Уявімо ситуацію. Ви заходите в магазин — скажімо, в АТБ — і бачите картку «вигоди» за 50 гривень. На стікері обіцяють: 40% знижки, кешбек, бонуси. Все красиво, швидко, зручно.

Купуєте.
Але:

жодної інформації про правила користування,

жодного договору,

касир не має жодного стосунку до фінансової установи.

Ви йдете додому, відкриваєте конверт — і починається класика банківського абсурду:

📲 Ви скануєте QR-код

🪪 Вводите свої паспортні дані

✍️ Ставите електронний «підпис» пальцем на екрані — не маючи жодного уявлення, під чим саме ви підписуєтесь

Вам не показують жодного договору. На гарячій лінії кажуть щось типу:

«Все просто — активуйте, і буде вам щастя»

Але реальність — зовсім не щаслива. Ви щойно уклали банківський договір, навіть не отримавши його на руки, не ознайомившись із умовами й не підписавши нічого свідомо.

📌 І далі — ще «приємніше»: активувавши картку, ви автоматично погоджуєтесь із правилами, яких не читали, бо їх вам ніхто не показав.

Вітаємо! Ви — повноцінний «клієнт банку». А значить:

банк має право нараховувати вам кредитні ліміти,

застосовувати комісії, штрафи, пеню,

і, якщо щось піде не так — подавати на вас до суду.

🚫 Як банки обходять процедуру ідентифікації клієнта (і прикидаються, що все по закону)

Одне з найцинічніших порушень, яке практикують деякі банки — це імітація ідентифікації клієнта. Зовні — все виглядає згідно з процедурою: людина пройшла реєстрацію, все прочитала, погодилась, підписала.
Але насправді — все зроблено так, щоб клієнт нічого не встиг усвідомити.

Як це виглядає на практиці:

💳 Ви купуєте «акційну картку» в магазині — вам не дають жодного договору

📲 Активуєте її через додаток або QR-код

🧾 Договір на 200+ сторінок вам не надають: ні в паперовій формі, ні в PDF, ні через особистий кабінет

✍️ Замість справжнього підпису вам пропонують:

поставити палець на екрані (нібито електронний підпис)

ввести SMS-код — без пояснення, що саме ви підтверджуєте

натиснути «Погоджуюсь» — без жодного контексту, без договору, без навіть мінімального інформування

Все, що у вас є — це візуально приємний інтерфейс і відсутність будь-якого договору на очах. Ілюзія зручності замість юридичної прозорості.

Це не «цифрова трансформація» — це юридична пастка.

📌 Формально — клієнт усе ввів і підтвердив.
📉 Фактично — він не бачив договору, не розумів наслідків, не мав змоги поставити запитання.

І що найважливіше: банки навмисно уникають особистої зустрічі або зв’язку з працівником. Їм це не вигідно. Бо якби клієнт побачив реальний договір — ще б тричі подумав, перш ніж тиснути «погоджуюсь».

⚖️ Що відбувається в суді (і чому люди бояться захищатись)

😱 І ось тут починається шоу.
Людина отримує лист або дзвінок від банку: «У вас борг!» — і не розуміє, звідки він узявся.

«Я не брав кредит!»
«Я просто купив якусь картку в магазині!»
«Я нічого не підписував!»

Але в матеріалах справи вже є:

✅ ваша активація картки

✅ введені вами паспортні дані

✅ ваш номер телефону

✅ і той самий електронний «підпис пальцем» чи підтвердження через SMS

Для банку — цього достатньо, щоб звернутись до суду з вимогою про стягнення «заборгованості».

Далі класичний сценарій:

Ви отримуєте судову повістку, але:

❌ не розумієте, що це

❌ боїтеся,

❌ або просто ігноруєте, бо «я ж нічого не підписував»

✅ Суд розглядає справу без вас
⚖️ Виносить заочне рішення
📌 І ось ви вже «офіційно боржник» — без жодного фактичного кредиту на руках.

А далі — виконавча служба, арешти рахунків, зняття коштів, штрафи.

🛡️ Ваші права — і як себе захистити

Після всього цього у людини логічно виникає паніка. Але запамʼятайте головне:
суд — це не вирок, а шанс захистити себе.
А банк — це не вищий суд, а звичайна фінансова структура, яка теж може помилятись (або діяти недобросовісно).

📌 У вас є права, і ними потрібно користуватись. Ось що ви можете зробити:

✅ 1. Вимагати договір ДО погодження

За ст. 634 Цивільного кодексу України, банк зобов’язаний надати типовий договір до моменту укладення угоди.
Якщо вам його не показали — це вже порушення.
Поставити підпис «всліпу» — не значить погодитись.

✅ 2. Відмовитись від послуги, яку не замовляли

Якщо ви не просили кредит, не підписували договір з відкритим лімітом — ви маєте повне право відмовитись.
«Пасивна згода» через активацію картки — не є належною згодою на кредитування.

✅ 3. Оскаржити дії банку в суді

Це найважливіше. Якщо банк подав на вас позов — ви маєте право:

подати заперечення на заочне рішення,

вимагати визнання договору недійсним,

посилатись на порушення прав споживача,

вказати на маніпуляції в процедурі укладення договору,

звернутись до суду самостійно, якщо банк уже діє через виконавців.

⚠️ І головне: не мовчіть. Навіть якщо вам страшно, незрозуміло чи «ніколи». Бо саме на це банк і розраховує — що ви просто промовчите.

🧑‍⚖️ Чому я це пишу — і чим можу бути корисним

Я не адвокат із прайсом у всі гроші світу.
Я така ж людина, яка пройшла через усе це:

дзвінки «від банку»,

незрозумілі «борги»,

судові повістки,

і головне — нерозуміння, за що тебе взагалі намагаються зробити боржником.

Цей текст — це мій особистий досвід.
Я розібрався сам — і тепер ділюсь із тими, хто, можливо, тільки на початку цього шляху.

Якщо ви потрапили в подібну ситуацію — не бійтеся.
Ви не самі. І ви не безправні.

📩 Пишіть у коментарях — будемо спілкуватись, ділитись досвідом і шукати рішення разом.

Банки повинні працювати чесно, прозоро і відповідально.
І якщо вони цього не роблять — ми разом нагадаємо їм, що закон один для всіх.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:27

lip20232024uk

lip20232024uk
Ми думаємо, що кпуємо знижкову картку, а потім раптом виявляється якийсь “договір”.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:48

prodigy

Re: Банківська замануха: коли картка в АТБ стає квитком до с

  lip20232024uk написав:Банки повинні працювати чесно, прозоро і відповідально.
І якщо вони цього не роблять — ми разом нагадаємо їм, що закон один для всіх.


уважно прочитав весь ваш пост і скажу так: Ви не жулик. Ви человека убили!


якщо без гумору, існує значно більше випадків, коли вас будуть намагатись поставити "на бабкі" різні організації як-то міст газ, ДТЕК і банки в тому числі
два маленьких випадки:

-років 6 тому приятель забажав поміняти лічильник обліку енергії на "день/ніч",
купив такий, замовив послугу, приїхав монтер і поміняв лічильник і виписав рахунок на оплату (умовно 600грн) і коли монтер намагався забрати старий лічильник приятель каже йому, для чого ти забираєш старий, так він тобі не потрібен, нехай лежить (бо це моя власність я його купував), а той занервував і каже треба "пломби" зняти зі старого і віддати у відділ контролю, а потім там забереш свій лічильник, приятель каже -пломби недоторкані, зроби фото стану пломб, перепиши номери і нехай старий лічильник залишається при мені
монтер став кудись дзвонити і потім каже, треба забрати і передати на контроль, і забрав

через декілька днів приятелю зателефонували з ДТЕК і кажуть: виявлено втручання в процес роботи лічильника, вам штраф 25 тисяч гривен, той не згоден, каже це монтер на мене наклепав, через 2 тижні присилають повістка у суд, суддя каже 70тис. штраф як мінімум.
владнав з ДТЕК в досудовому погодженні і добровільно сплатив десь 30-35к гривен

2. випадок- в березні 2025 отримав рахунок за спожитий газ на суму 9985грн, по факту я спожив на 1900грн
визвав контролера, та зробила фото лічильника, кажу у мене новий лічильник(влітку 2024 поміняли), показник 717куб.м, як я напалив газу на 2000куб.м
кажуть , вибачайте помилились, все перерахуємо з наступного місяця, а там вже квітень, споживання на місяць 5-6куб. а рахунки присилають на 7990грн(тобто погасить борги)), з квітня починають дзвонити по 15-20 разів на день і погрожувати арештом майна.
В Одесагаз кажуть, не турбуйтесь все перерахуємо (термін 90днів), подзвонив у GAS.UA
ті прислали бланк скарги в НЕКРКП, прийшов знов в міст газ і кажу якщо не перерахуєте (бо вже липень2025) ось бланк, буду відсилати скаргу у Київ, перерахували за 2 тижні,
але прислали борг 60грн (я посміявся, хоч щось, але вкрали).
