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Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.
Дивися повний текст Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:24
Шановні читачі!
Чи прогнозуєте Ви збільшення обсягів депозитів?
Особисто Ви плануєте нести гроші до банків?
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:38
Тільки жіночих:)
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wtf
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