У семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
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У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:04
У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
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У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:05
Шановні форумчани, як вважаєте, чи справді дрони - зброя перемоги України?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:43
Re: У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
З новини не можна сказати це буде обов'язковий предмет для чоловіків чи за бажанням. Якщо предмет буде за бажанням, то користі буде від цього набагато більше. Якийсь один вид зброї, тактики не "відкриває(-ють) дверей" до перемоги. Їх треба застосовувати комплексно в залежності від певних факторів.
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