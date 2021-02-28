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У профтехах навчатимуть на
операторів цивільних дронів

У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:04

У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів

Пропонуємо до обговорення:
У семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

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У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:05

Шановні форумчани, як вважаєте, чи справді дрони - зброя перемоги України?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:43

Re: У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів

З новини не можна сказати це буде обов'язковий предмет для чоловіків чи за бажанням. Якщо предмет буде за бажанням, то користі буде від цього набагато більше. Якийсь один вид зброї, тактики не "відкриває(-ють) дверей" до перемоги. Їх треба застосовувати комплексно в залежності від певних факторів.
Howl
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