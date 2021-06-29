Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис у застосунку та на порталі Дія.
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Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:00
Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
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Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:00
Один раз спробував цю дичину-підпис, не дай боже! Плюнув, користуюсь виключно КЕП. Це ганьба, всі знайомі яки спробували теж послали цю дупу-підпис у дупу.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:57
Re: Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
Не фотогенічні. Я з першого разу. Жінка- з 10-15. І декілька днів. І зачіска як на паспорті і мій телефон і освітлення і фон, як у мене- не йде.
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