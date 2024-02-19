|
|
|
Експерт назвав причини, чому інвестори не готові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори не хочуть вкладати гроші в розвиток систем зберігання електроенергії в Україні та маневрову генерацію. Причиною цього є значні затримки в оплаті заборгованостей на балансуючому ринку.
Дивися повний текст Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99756
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:14
БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ (БР).
На БР оператор системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго», ОСП) здійснює:
купівлю та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозиції електричної енергії у межах поточної доби;
радник голови правління «Укренерго» Максим Зорін сказав, що інвестори не готові вкладати кошти тому, що Укренерго затягує з платежами на 10 міс. Тому потрібно "прийняти регуляторні та нормативно-правові акти від держави"...
-
linkov_panels
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 19.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|