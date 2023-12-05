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Експерти назвали
найнадійніші марки автомоблів

Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:16

Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів

Пропонуємо до обговорення:
Consumer Reports опублікував свій щорічний рейтинг надійності автомобільних брендів. Перші три місця в цьому списку посіли Lexus, Toyota і Mini.

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Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:16

Lexus (Лексус) – премиальный суббренд, на текущий момент обособленный японский автопроизводитель. Он входит в состав такого же японского автомобилестроительного кабусики-гайся (концерна) Toyota Motor Corporation.

Новини які ми заслужили

Так вони конкурують між собою лексус і тойота
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:17

Re: Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів

Acura, преміальний суббренд японської компанії Honda

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Модератори: Ірина_, Модератор

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