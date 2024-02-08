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Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Понад 145 тис. українських біженців отримують тимчасовий захист у Румунії. Після двох років повномасштабного вторгнення багато з них досі мають матеріальні складнощі та проблеми з інтеграцією.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:41
Краще вже в Україні, ніж з такими проблемами на чужбині
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