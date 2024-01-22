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У Молдові скорочують центри
прийому біженців з України

У Молдові скорочують центри прийому біженців з України
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:46

У Молдові скорочують центри прийому біженців з України

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, ситуація з біженцями у Молдові зазнала переходу з надзвичайних на інклюзивних, де біженці активно включені до суспільних процесів країни нарівні з місцевими жителями.

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У Молдові скорочують центри прийому біженців з України
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:46

У Молдові того гляди скоро свої біженці з'являться. Не все там з придністровям тихо.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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