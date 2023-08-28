Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн.
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Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:54
Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
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Дивися повний текст
Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
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