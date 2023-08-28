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Rozetka зробила платною
доставку в свої магазини:...

Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:54

Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн.

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Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:49

Вроде и немного... Но если брать что-то недорогое, то цена по акции становится неактуальной
Andrey2512
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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