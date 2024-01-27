Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що спільно з партнерами уряд працює над стимулами для повернення українців в Україну.
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Уряд працює над стимулами для повернення українців
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:14
Уряд працює над стимулами для повернення українців
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Уряд працює над стимулами для повернення українців
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:14
А що таке? Тупотіння ножками та грізні окрики представників влади не допомагають?
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:28
Re: Уряд працює над стимулами для повернення українців
З такими "стимулами" та іншим міцно варто замислитись.
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