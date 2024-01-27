Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що спільно з партнерами уряд працює над стимулами для повернення українців в Україну.
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Уряд працює над стимулами для повернення українців
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:14
Уряд працює над стимулами для повернення українців
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Уряд працює над стимулами для повернення українців
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:14
А що таке? Тупотіння ножками та грізні окрики представників влади не допомагають?
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:28
Re: Уряд працює над стимулами для повернення українців
З такими "стимулами" та іншим міцно варто замислитись.
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:10
Re: Уряд працює над стимулами для повернення українців
Стимул (лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) — у Стародавньому Римі загострена ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.
Аналог кнута.
Я рекомендую пряник. Наприклад давати допомогу по 250 злотих щомісяця всім хто повернувся , доз акінчення війни.
Значить розкажу вам що якщо чоловік у 16-17 років йому треба реєструватися у ТЦК інакше його допустять до ЗНО. Всі кому от от має виповнитися 18 покидають чим скоріше Україну. І це не байки це моя колега співробітниця вивезла пару тижднів тому закордон свого 17 річного сина
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:22
Якщо люди, назвемо їх так, будь-які, тим більше що живуть в одній агломерації, не зупиняються у своїх намірах завдати шкоди іншим людям у своїх непотрібних рішеннях – їх зупинить Провидіння.
Обов'язково зупинить рано чи пізно.
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