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Уряд працює над стимулами
для повернення українців

Уряд працює над стимулами для повернення українців
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:14

Уряд працює над стимулами для повернення українців

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що спільно з партнерами уряд працює над стимулами для повернення українців в Україну.

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Уряд працює над стимулами для повернення українців
R2
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А що таке? Тупотіння ножками та грізні окрики представників влади не допомагають?
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:28

Re: Уряд працює над стимулами для повернення українців

З такими "стимулами" та іншим міцно варто замислитись.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:10

Re: Уряд працює над стимулами для повернення українців

Стимул (лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) — у Стародавньому Римі загострена ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.
Аналог кнута.
Я рекомендую пряник. Наприклад давати допомогу по 250 злотих щомісяця всім хто повернувся , доз акінчення війни.
Значить розкажу вам що якщо чоловік у 16-17 років йому треба реєструватися у ТЦК інакше його допустять до ЗНО. Всі кому от от має виповнитися 18 покидають чим скоріше Україну. І це не байки це моя колега співробітниця вивезла пару тижднів тому закордон свого 17 річного сина
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:22

  yama написав:Стимул (лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) — у Стародавньому Римі загострена ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.
Аналог кнута.
Я рекомендую пряник. Наприклад давати допомогу по 250 злотих щомісяця всім хто повернувся , доз акінчення війни.
Значить розкажу вам що якщо чоловік у 16-17 років йому треба реєструватися у ТЦК інакше його допустять до ЗНО. Всі кому от от має виповнитися 18 покидають чим скоріше Україну. І це не байки це моя колега співробітниця вивезла пару тижднів тому закордон свого 17 річного сина

Якщо люди, назвемо їх так, будь-які, тим більше що живуть в одній агломерації, не зупиняються у своїх намірах завдати шкоди іншим людям у своїх непотрібних рішеннях – їх зупинить Провидіння.
Обов'язково зупинить рано чи пізно.
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