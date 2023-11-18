Ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік.
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Як ветеранам отримати житло або відшкодування
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:11
Як ветеранам отримати житло або відшкодування
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Як ветеранам отримати житло або відшкодування
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:11
Шановні читачі, як вважаєте, наскільки прозорою є програма?
Чи справді так легко отримати житло?
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:16
Re: Як ветеранам отримати житло або відшкодування
Ще складно про це говорити. Треба напрацювати досвід.
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