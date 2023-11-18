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Як ветеранам отримати
житло або відшкодування

Як ветеранам отримати житло або відшкодування
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:11

Як ветеранам отримати житло або відшкодування

Пропонуємо до обговорення:
Ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік.

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Як ветеранам отримати житло або відшкодування
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:11

Шановні читачі, як вважаєте, наскільки прозорою є програма?
Чи справді так легко отримати житло?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:16

Re: Як ветеранам отримати житло або відшкодування

Ще складно про це говорити. Треба напрацювати досвід.
Investor_K
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