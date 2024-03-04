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Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:31
Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.
Дивися повний текст Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:31
Шановні форумчани!
Як, вважаєте, наскільки позитивно на економіку ЄС впливає наплив українців?
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Ірина_
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