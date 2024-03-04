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В Україні скоротять на третину
кількість міністерств і...

В Україні скоротять на третину кількість міністерств і...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:33

В Україні скоротять на третину кількість міністерств і...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину, відповідно, скоротять і кількість держслужбовців.

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В Україні скоротять на третину кількість міністерств і держслужбовців
R2
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Укр.злодіям приходе кінець .....
liubart1957
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:46

Re: В Україні скоротять на третину кількість міністерств і..

Депутатів коли?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:49

GALeon

Це вже було. Баян.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:41

треба було скоротити 50-60% чиновників ще до війни. пройшло 2 роки війни - а держ апарат так і не перейшов на мобілізаційні рейки. людей кидають на фарш а влада (чиновники) на самозбереженні. Це де таке взагалі можливо? це вже Україна оркостан, а рф взірцевий приклад еталонної демократії
khortvladimir
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:44

  liubart1957 написав:Укр.злодіям приходе кінець .....


Такий великий, а в казочки віриш. Реальне скорочення, котре давно перезріло-мінімум у три рази а не смішні 30%. В тому числі депутатів всіх рівней а ВР в першу чергу. Нас вже давно не 52 млн. і навіть не 30 по наявності в країні. :(
drevlyanin
 
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