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У Києві відкривають
станцію метро «Дніпро»

У Києві відкривають станцію метро «Дніпро»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:09

У Києві відкривають станцію метро «Дніпро»

Пропонуємо до обговорення:
У Києві з 8 березня відновлять роботу станції метро «Дніпро».

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У Києві відкривають станцію метро «Дніпро»
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:19

Шановні читачі!
Як часто Ви користуєтеся метро?
Наскільки безпечним є таке рішення міської влади Києва розвантажити рух у столиці?
Ірина_
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