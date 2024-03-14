Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.
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Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:40
Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
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Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
Додано: Чет 14 бер, 2024 12:53
бредятина какая-то...они что ещё и тендеры хотят на разминирование проводить как с дорогами,это вообще нечто.Я думал это должны делать профессионалы! Какое Прозорро!!! У нас хоть кто-то ответил за тендеры по дорогам что на следующий день плывут с дождём.А тут жизни людей на десятилетия вперёд.
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