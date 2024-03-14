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Фермерам компенсовуватимусь
80% від вартості розмінування

Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:40

Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

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Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:40

А чего они вообще должны за это платить ?
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:53

  gretzky_vic написав:А чего они вообще должны за это платить ?

бредятина какая-то...они что ещё и тендеры хотят на разминирование проводить как с дорогами,это вообще нечто.Я думал это должны делать профессионалы! Какое Прозорро!!! У нас хоть кто-то ответил за тендеры по дорогам что на следующий день плывут с дождём.А тут жизни людей на десятилетия вперёд.
konstantin kirovograd
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