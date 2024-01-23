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ТОП-4 країн для бюджетної
відпустки навесні (фото)

ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:32

ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Правильно обраний час для подорожі може зекономити гроші мандрівникам навіть на поїздках до найпопулярніших серед туристів міст. Загальновідомим фактом є те, що їхати в Барселону чи Париж в пік сезону, влітку або на Різдво — дороговартісне задоволення. Однак є деякі «сезонні хитрощі» для відвідування цих та більш незвичайних місць земної кулі.

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ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:32

Для кого ця стаття?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:40

  Investor_K написав:Для кого ця стаття?

Ну для 77-річних (по легенді) :D
Hotab
 
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