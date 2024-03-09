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На трьох АЕС в Україні провели
двадцять першу ротацію...

На трьох АЕС в Україні провели двадцять першу ротацію...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:10

На трьох АЕС в Україні провели двадцять першу ротацію...

Пропонуємо до обговорення:
У березні 2024 року на ВП «Рівненська АЕС», ВП «Південноукраїнська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС» провели двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії.

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На трьох АЕС в Україні провели двадцять першу ротацію експертів місії МАГАТЕ
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:10

така сама безглузда дурня як моніторинг ОБСЕ чи ООН.
Гнати цих експертів з України.
unicdima
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