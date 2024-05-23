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ПДР України
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 12:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування

Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?
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