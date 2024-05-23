ПДР України

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 23 тра, 2024 12:57
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новинуВ Україні збільшать штрафи за неправильне паркування
Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?
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