RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 12:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування

Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:14

Re: ПДР України

нужно все автомагнитоли и радио с навигаторами изъять из авто, так как отвлекают

и разрешить эксплуатацию только тех авто, которые могут сами тормозить для предотвращения столкновения
Примат
 
Повідомлень: 473
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:30

Re: ПДР України

Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування

Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?


З п'яницями за кермом дуже впливають поточні штрафи?


Потрібні автоматичні штрафи з камер спостережень...
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6330)
23.05.2024 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.