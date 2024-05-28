Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину
В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування
Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 23 тра, 2024 12:57
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину
В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування
Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?
Додано: Чет 23 тра, 2024 14:14
Re: ПДР України
нужно все автомагнитоли и радио с навигаторами изъять из авто, так как отвлекают
и разрешить эксплуатацию только тех авто, которые могут сами тормозить для предотвращения столкновения
Додано: Чет 23 тра, 2024 14:30
Re: ПДР України
З п'яницями за кермом дуже впливають поточні штрафи?
Потрібні автоматичні штрафи з камер спостережень...
Додано: Вів 28 тра, 2024 10:07
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Шановні форумчани, а як проходив ваш іспит на "права"? Чи суттєві зміни відбуваються в цьому процесі останнім часом?
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