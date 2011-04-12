ПДР України

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  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:05

Wirująświatła


это на инвалидной коляске? я самокатом быстрее 11 км проеду. если не под гору


На інвалідній колясці періодично опиняються ті, хто між машинами на світлофорах на самокаті їздять.
А на автомобілі в столиці 11 км за 21 хвилину і не по всяким Бажана де дозволеною 90 - це прекрасний час
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:06

  Hotab написав:
  Slon_Nosov написав:взагалі в нього гвинтокрил....
Після того як забрали праву смугу під громадський транспорт їздити там дуже не комфортно, але як що ти повний флегмат або овоч то може і норм...

Пан Слон Носов дуже різкий і псіхований?
Зараз шлях від Ретровіля до Cosmo-мола (11+ км) займає 21 хвилину. Куди ще швидше. В столичному мегаполісі.


Вибачте за ворожу мову, це все гугл... Так, Пан Слон Носов дуже різкий і псіхований!
Навіть мотоцикл придбав у 40+ щоб в заторах не стояти. В мене середня 50-60 км/год НА АВТОМОБІЛІ (для хотаба).
Якось тупо порівнювати переміщення на авто і на мото в умовах великого міста. Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати...

Скорость движения 11 км за 21 минуту составляет приблизительно 31.43 км/ч
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 чер, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:10

  Hotab написав:А на автомобілі в столиці 11 км за 21 хвилину і не по всяким Бажана де дозволеною 90 - це прекрасний час
Зображення

Дурында. 30км/ч это нормальная скорость передвижения для самоката. Но не для авто, стоимостью в 20р дороже
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 чер, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:13

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А на автомобілі в столиці 11 км за 21 хвилину і не по всяким Бажана де дозволеною 90 - це прекрасний час
Зображення

Дурында. это нормальная скорость передвижения для самоката. Но не для авто

Що доводить чи спростовує цей скрін?
Один прийшов з мотоциклом і сперечається, чи швидко це 35 км/год середня по місту вдень.
Другий зі скріном про самокат. Наче ж не жарко, що ж вами, публіка?


Но не для авто, стоимостью в 20р дороже


А якщо інвалідна коляска за 5 кує, то має в 5 раз швидше твого самоката їхати? До чого ця маячня?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 чер, 2025 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:36

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А на автомобілі в столиці 11 км за 21 хвилину і не по всяким Бажана де дозволеною 90 - це прекрасний час
[url=https://ibb.co/b5dCZnjT]

Дурында. это нормальная скорость передвижения для самоката. Но не для авто

Що доводить чи спростовує цей скрін?
Один прийшов з мотоциклом і сперечається, чи швидко це 35 км/год середня по місту вдень.
Другий зі скріном про самокат. Наче ж не жарко, що ж вами, публіка?


Но не для авто, стоимостью в 20р дороже


А якщо інвалідна коляска за 5 кує, то має в 5 раз швидше твого самоката їхати? До чого ця маячня?


Про швидкість я писав на авто!
А про мото то інше, на ньому до війни було гарно, коли автомобільних корок було більше в столиці. Мене дуже дратує коли стоїш без руху і немає можливості іхати.

PS Якось тупо порівнювати переміщення на авто і на мото в умовах великого міста. Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:44

Slon_Nosov


Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати..


Це дійсно тупо і це зробили ви.
Порахували , що середня на авто вийшла 32 км/год, сказали «тю, мало, у мене на мотоциклі 50-60 середня».
До чого воно?

Тепер (для Хотаба) навіщось виправили , що то у вас на авто.

Ок, яким чином у вас в умовах трафіку виходить середня 50-60 ?? Ви проїжджаєте на червоний, чи все ж зупиняєтесь, але між світлофорами у вас 90 ?? Ви перестрибуєте через тих, хто рухається попереду? Ви на розвʼязках іздите 90 також?

Зображення

Чи , давайте вгадаю, ви не дружні з арифметикою і «середня швидкість» поняття вам не знайоме?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:09

Hotab
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:11

  Hotab написав:Slon_Nosov


Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати..


Це дійсно тупо і це зробили ви.
Порахували , що середня на авто вийшла 32 км/год, сказали «тю, мало, у мене на мотоциклі 50-60 середня».
До чого воно?

Тепер (для Хотаба) навіщось виправили , що то у вас на авто.

Ок, яким чином у вас в умовах трафіку виходить середня 50-60 ?? Ви проїжджаєте на червоний, чи все ж зупиняєтесь, але між світлофорами у вас 90 ?? Ви перестрибуєте через тих, хто рухається попереду? Ви на розвʼязках іздите 90 також?


Виправив, бо може ще хтось так прямолінейно сприймає інформацію. Підозрюю це з віком приходить.
Невже треба пояснювати що така швидкість досягається не в центрі міста в час пік?
Сподіваюсь вам зрозуміло що якщо кільцева дорога стоїть, то всі тягнуться однаково, але якщо є можливіть маневрувати то можна іхати швидше за інших. Ну і швидкість при тому має бути не 60 км. І так, я іноді обережно порушую ПДР.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:13

І це я навіть не переглядав))!

Wirująświatła
Круто!


Підозрюю це з віком приходить.


З віком обовʼязково приходить , але якщо у вас в 40+ не прийшло (чи все ж прийшло??) то чому воно має прийти у мене ))

Ви не зовсім розумієте що таке «середня».
Бо «трошки обережно порушую » це треба тримати 90-100 у місті, щоб вийти на середню 60 з врахуванням обовʼязкових зупинок як мінімум на світлофорах .А якщо зупинки ще просто через важкий трафік, що для Києва норма, то там далеко до 60 середньої.
Обнуліть свій бортовий, поїздьте кілька днів по місту, побачите там час (мотогодини) і шлях,
Я вам потім підкажу що на що ділити .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:27

на видео чувак падает с самоката на 70км/ч
Wirująświatła
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  #<1234>
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