ПДР України

Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:02
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.
Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.
по слухам так везде у незалежній
Faceless написав:
Але краще все ж дитині вчитися сперечатися
і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.
Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий
у всех разный характер
п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка
п.п.с. там сейчас система - Кучма и Янукович нервно курят в бурьянах
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:13
Vadim_ написав:
5921356:Faceless"]
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.
Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.
по слухам так везде у незалежній
[quote="5921367:Faceless написав: Але краще все ж дитині вчитися сперечатися
і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.
Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий
у всех разный характер
п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка
п.п.с. там сейчас система - Кучма и Янукович нервно курят в бурьянах
[/quote]Слухи, слухи
Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.
Ну, хочете страждати і скаржитись яке життя несправедливе - ваше право, я вам кажу як реально ту систему можна побороти
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:19
Faceless написав:
Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.
Ну, хочете страждати і скаржитись яке життя несправедливе - ваше право, я вам кажу як реально ту систему можна побороти
Дякую! спробуємо.
п.с. але я міркував шо в 2019 в Україні з чинушами шось змінилось , стало ще гірше
п.с.при Кучьме , начальник местного обл ОВИР
захотел денег (звонок на горячую линию, потом перевод на отдел) на следующий день звонок из Киева , он не прав,а потом местного ОВИР, приходите, документы оказались сразу же такими и всё оформили
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:53
Faceless написав:
Дружина здавала два роки тому
,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:17
Vadim_ написав:
Дружина здавала два роки тому
,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
Ситуація приблизно така сама. Тоді теж насяльніка мінявся. Коли Монастирський загинув певний час там була неразьєріха, потім все знов як було.
Але хто хотів той здавав сам.
Ті хто платили доречі теж не з першого разу здавали для проформи
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:42
Faceless написав:
Дружина здавала два роки тому
,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
Ситуація приблизно така сама. Тоді теж насяльніка мінявся. Коли Монастирський загинув певний час там була неразьєріха, потім все знов як було.
Але хто хотів той здавав сам.
Ті хто платили доречі теж не з першого разу здавали для проформи
о времена... , я купил
за 50 не купонов, без теории ,из практики заезд в гараж на площадке где сейчас олейну собирают
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:58
Vadim_ написав:
Vadim_ написав:[quote="5921380:Faceless"]
Дружина здавала два роки тому,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
Ситуація приблизно така сама. Тоді теж насяльніка мінявся. Коли Монастирський загинув певний час там була неразьєріха, потім все знов як було.
Але хто хотів той здавав сам.
Ті хто платили доречі теж не з першого разу здавали для проформи
о времена... , я купил
за 50 не купонов, без теории ,из практики заезд в гараж на площадке где сейчас олейну собирают[/quote]А кажете не стало краще
