ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 17 лют, 2026 10:48
барабашов написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Вот не умеете вы ездить. Нафига вы сегодня все выперлись на дорогу? Не умеешь ты ездить, ну сиди же ты тупоголовая(ый) дома
тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка
а евакуатори до речі банкують
зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна
E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???
важнее резина и прокладка не тупая
я в любую погоду віезжал по Карла Хибкнехта поворачивая ч Чкалова, на моноприводе
-
Vadim_
-
-
Повідомлень: 4729
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37
-
Ірина_
-
Модератор Форуму
-
Повідомлень: 5376
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 2086 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:52
Vadim_ написав: барабашов написав: kingkongovets написав:
тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка
а евакуатори до речі банкують
зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна
E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???
важнее резина и прокладка не тупая
я в любую погоду віезжал по Карла Либкнехта поворачивая с Чкалова, на моноприводе
-
Vadim_
-
-
Повідомлень: 4729
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:56
Vadim_
А в такую погоду как была сеголня утром и 7го февраля, в прошлую субботу, да на заднем приводе, и без рывка с места(с трамвайных путей)?
А лучше с высадкой пассажиров на входе на быв.Троицкий.
-
барабашов
-
-
Повідомлень: 5681
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
Hotab
-
Форумчанин року
-
Повідомлень: 17868
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:11
Hotab
Я ж про тебя совсем забыл
Я тебе ещё раздроблю все кости ног и заставлю через отслоение мягких тканей мяса на спине от рёбер с допомогою ПР-73 сдавать кросс по мапуту.
-
барабашов
-
-
Повідомлень: 5681
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:17
барабашов написав:Hotab
Я ж про тебя совсем забыл
Я тебе ещё раздроблю все кости ног и заставлю через отслоение мягких тканей мяса на спине от рёбер с допомогою ПР-73 сдавать кросс по мапуту.
Коли?
Ти ж ховаєшся коли я в Україні.
-
Hotab
-
Форумчанин року
-
Повідомлень: 17868
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
