Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:26

  Примат написав:что там с остановкой на выделенной остановке общественного транспорта, законно или нет?

15.9. Зупинка забороняється:
...
е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

Что тут может быть не ясно? Или я какой-то законопроект пропустил?
moveton
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:50

  moveton написав:
  Примат написав:что там с остановкой на выделенной остановке общественного транспорта, законно или нет?

15.9. Зупинка забороняється:
...
е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

Что тут может быть не ясно? Или я какой-то законопроект пропустил?

на посадкових майданчиках зупинка дозволена?
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:07



Водіям слід приготуватися, адже тепер чекають кардинальні зміни. Повертається обов'язковий техогляд, впроваджуються великі штрафи для таксистів, а також цифровізуються деякі документи. Все що треба знати водіям, розказуємо у цьому відео.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:04

Примат
Жінка минуло року здавала на права. У них в автошколі був один інструктор, який доказував, що можна зупинятись для висадки пасажирів.
ось його відео:
https://www.facebook.com/reel/1852385172327685
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:09

  NatiK написав:Примат
Жінка минуло року здавала на права. У них в автошколі був один інструктор, який доказував, що можна зупинятись для висадки пасажирів.
ось його відео:
https://www.facebook.com/reel/1852385172327685

Багато таких розумників розказують в інеті про саме зупинку на зупинці ГТ . По факту за це жорстко нажаблюють
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:49

Яка некомпетентність... Таке враження, що відмінниці-зубрилі старшокласниці дали завдання підготувати ролик по темі, в якій вона абсолютно ні бум-бум, але коли це її зупиняло... Головне, говорити впевненим тоном.

Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:57

  Примат написав:на посадкових майданчиках зупинка дозволена?

Я уже даже не знаю что отвечать. Если в ПДД написано, что не то, что на самой остановке, а даже в радиусе 30 метров от неё нельзя (разумеется, если ты не то маршрутное ТС, для которого эта площадка предназначена), то какие варианты?

Конечно, остановка тут в терминах ПДД, т.е. для посадки/высадки. Если, например, перед тобой там стал автобус, мешающий проехать, то ничего страшного за ним постоять, пока отъедет. Хотя у меня на экзамене инспектор, когда я так встал за автобусом, спрашивал что это я упустил сделать, раз стал в запрещённом месте. Но то даже мой обучающий инструктор не смог понять что он от меня хотел. Был намёк, что должен был включить поворотник, типа, собираюсь объезжать. Но я и не собирался и не обязан. Во всяком случае за ошибку на экзамене не посчитал.

  Hotab написав:Багато таких розумників розказують в інеті про саме зупинку на зупинці ГТ . По факту за це жорстко нажаблюють

Да, у товарища какое-то очень альтернативное понимание ПДД. Причём он сам поясняет, что 30 метров после площадки нельзя потому, что будешь мешать отъезжающим. Но скромно молчит, что если станешь перед, то симметрично будешь мешать тому же автобусу, только на стадии подъезда. Ну а что, раз явно не повторили, что на самой площадке нельзя, то ноль считаем больше тридцати - это просто no comments.
moveton
