Узнав о замыслах римлян, встревоженные персы решили задержать их длительными переговорами[17]. С этим событием связывают один рассказ. Персидские послы прибыли в римский лагерь на закате, в то время, когда римское войско ужинало. Персы выразили желание поприсутствовать на ужине римского императора. Они увидели Кара, одетого как все солдаты, который сидел на траве. Император ужинал похлёбкой из толчёного гороха с кусками старой солёной свинины. Только лежащий рядом с ним пурпурный плащ указывал на его высокое положение. При виде послов Кар даже не пошевелился. Император подозвал персов к себе и сказал, что если их царь не удовлетворит все его требования, то тогда персидские пастбища и поля станут более голыми, чем его голова. В подтверждение этого император обнажил свою лысую голову. Затем Кар добавил, что если послы голодны, то они могут отужинать вместе с ним, а если нет, то чтобы они немедленно покинули пределы римского лагеря и возвращались к своему царю[17].



Кампания против персов имела большой успех. Согласно упоминанию галло-римского писателя V века Сидония Аполлинария, римская армия под командованием Кара и Нумериана вторглась в Персию через Армению[22]. Затем Кар двинулся вдоль течения месопотамской реки Тигр, не встречая на своём пути никакого сопротивления, поскольку отвлечённый внутренними беспорядками персидский царь Бахрам II не имел возможности обратить все свои силы на борьбу с римлянами[5]. Император достиг столицы персидского государства Ктесифона, который захватил, а затем переправился на противоположный берег Тигра и занял ещё один крупный месопотамский город Селевкию[5]. После этого Кар и его сыновья получили победный титул «Персидский Величайший»[5]. Эти достижения в некоторой степени компенсировали поражения римлян прошлых лет. Затем император решил развить успех и продолжить кампанию, проникнув вглубь персидской территории[1]. По всей видимости, префект претория Аррий Апр поддержал этот замысел[1].