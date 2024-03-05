Для більшості швейцарців перспектива мати власне житло залишається нездійсненною мрією. Тільки один із трьох живе у власній квартирі чи будинку.
Дивися повний текст
У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 бер, 2024 08:04
У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
|