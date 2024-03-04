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Обсяг іпотечних кредитів у
січні 2024 більш ніж удвічі...

Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:12

Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі...

Пропонуємо до обговорення:
Банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень.

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Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:27

Шановні читачі, на Ваш погляд, як довго держава зможе фінансувати програму «єОселя»?
Чи вистачить ресурсів?
Ірина_
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