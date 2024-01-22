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Енергосистема України отримує
аварійну допомогу з...

Енергосистема України отримує аварійну допомогу з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:36

Енергосистема України отримує аварійну допомогу з...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні вранці ворог цілеспрямовано здійснив комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу, росіяни випустили по Україні 90 ракет різних типів, 60 дронів.

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Енергосистема України отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:36

Шановні читачі, а яка у Вас ситуація з світлом?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:47

  Ірина_ написав:Шановні читачі, а яка у Вас ситуація з світлом?

У нас все чудово.
Я зараз на Закарпатті.
unicdima
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